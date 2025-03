Jogos do Bahia na Libertadores são detalhados; saiba onde assistir

Bahia começa sua jornada na Libertadores contra o Internacional na Arena Fonte Nova - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

A Conmebol divulgou nesta terça-feira, 18, a tabela detalhada dos jogos da fase de grupos da Copa Libertadores 2025. O Bahia está no grupo F, com Internacional, Nacional-URU e Atlético Nacional-COL.

As partidas do Esquadrão de Aço terão transmissão ao vivo dos canais ESPN (TV a cabo) e Paramount+ (streaming).

O Bahia inicia sua jornada contra o Internacional diante da sua fiel torcida. A partida está marcada para o dia 3 de abril, uma quinta-feira, na Arena Fonte Nova. Já no dia 9 de abril, uma quarta-feira, o tricolor viaja até Montevidéu e encara o Nacional-URU, às 19h, no Estádio Centenário.

O Bahia retorna para a capital baiana e terá como adversário o Atlético Nacional-COL, no dia 24 de abril, quinta-feira, na Arena Fonte Nova. As três partidas terão transmissão do canal ESPN.

O time azul, vermelho e branco inicia o returno com seu segundo jogo consecutivo em casa, contra o Nacional-URU, no dia 7 de maio, quarta-feira, às 19h, na Fonte Nova. Depois, a equipe viaja para a Colômbia, onde visita o Atlético Nacional, no dia 14 de maio, às 19h.

O Bahia finaliza sua participação na fase de grupos contra o Internacional, no dia 28 de maio, uma quarta-feira, às 19h. Todos os jogos terão transmissão do Paramount+.

Vale salientar que a Globo é a detentora dos direitos de transmissão da Libertadores em TV aberta, com direito a uma transmissão por rodada. Contudo, a emissora optou em não transmitir nenhuma partida do Bahia na fase de grupos.

Confira a tabela detalhada dos jogos do Bahia na Copa Libertadores:

Bahia x Internacional - 03/04 (qui) 19h - ESPN

Nacional x Bahia - 09/04 (qua) 19h - ESPN

Bahia x Atlético Nacional 24/04 (qui) 21h30 - ESPN

Bahia x Nacional - 07/05 (qua) 19h - Paramount+

Atlético Nacional x Bahia 14/05 (qua) 19h - Paramount+

Internacional x Bahia 28/05 (qua) 19h - Paramount