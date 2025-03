Estreia? Ronaldo pode ter primeira oportunidade no Bahia contra o CSA

Ronaldo, goleiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Última contratação do Bahia na última janela de transferências, o goleiro Ronaldo estará à disposição do técnico Rogério Ceni pela primeira vez após a sua chegada ao Tricolor. Contratado após o prazo de inscrição do Campeonato Baiano e da fase classificatória da Libertadores, o jogador foi relacionado pela primeira vez na temporada nesta temporada.

O confronto acontece nesta quarta-feira, 18, às 19h, quando o Esquadrão enfrenta o CSA, pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Escolhido para ser titular pelo técnico Rogério Ceni, Marcos Felipe deve ser poupado para o duelo em Alagoas, já que os onze iniciais do último clássico Ba-Vi participaram apenas de uma parte do treino desta terça-feira, 18. Além disso, o comandante antecipou que alguns jogadores devem ficar em Salvador, visando o jogo de volta da final do Campeonato Baiano, contra o Vitória.

Ronaldo viajou com o grupo para Maceió, local da partida contra o CSA | Foto: Divulgação | ECBahia

“Nem todos vão viajar para a Copa do Nordeste. [...] Foram dois jogos seguidos pesadíssimos, jogos emocionalmente pesados, com obrigação de ganhar. [...] Vamos preservar alguns jogadores, e quem viajar vai tentar vencer o CSA”, disse o treinador.

Outra opção para iniciar entre os titulares nesta quarta-feira é o experiente Danilo Fernandes. O goleiro esteve em campo pela última vez na derrota contra o Jacuipense, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Baiano, que terminou em 2 a 1 para o Leão do Sisal, na Arena Fonte Nova.

Desde o duelo, Marcos Felipe foi titular em todas as partidas do Bahia e deve ser poupado mediante ao rodízio no elenco utilizado pelo técnico Rogério Ceni nesse início de temporada. Titular desde que chegou ao Tricolor, em 2023, o jogador entrou em campo 126 partidas com a camisa do Esquadrão de Aço.