Pivetes de Aço brilham e Brasil Sub-17 goleira Madureira em amistoso

Seleção Brasileira Sub-17 vence o Madureira com atuação de destaque de Dell e Ruan Pablo do Bahia - Foto: Divulgação / Madureira EC

A Seleção Brasileira Sub-17 aplicou 10 a 0 no Madureira Sub-17 nesta segunda-feira, 18, na Granja Comary, em Teresópolis-RJ, em amistoso preparatório mirando o Campeonato Sul-Americano da categoria.

Os atacantes Ruan Pablo e Dell, crias da base do Bahia, se destacaram e foram as redes no jogo-treino.



Ruan Pablo marcou os dois primeiros gols do Brasil no primeiro tempo, além de mais um na etapa complementar, logo após a volta do intervalo. Aos 20 minutos do segundo tempo, foi a vez de Dell marcar o dele.

Vale salientar que nos amistosos preparatórios contra o Equador, Ruan Pablo foi capitão e marcou gols. Já o goleiro Arthur Jampa e Dell foram utilizados pelo técnico Dudu Patetucci.

O Brasil briga por uma vaga na Copa do Mundo Sub-17. Vale salientar que as sete melhores equipes do Sul-Americano avançam para o Mundial.

O time canarinho está no grupo B, com Venezuela, Uruguai, Bolívia e Equador. Os jogos serão realizados no Estádio Jaime Morón, na cidade de Cartagena. Os dois melhores colocados de cada chave se classificam para a semifinal.