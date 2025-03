Ceará x Juazeirense: onde assistir, prováveis escalações e mais

Juazeirense arrancou empate contra o líder CSA em casa e quer pontuar contra o Ceará no Castelão - Foto: Sant Fotografia / Ascom Juazeirense

Na luta para ingressar no G-4 da Copa do Nordeste, a Juazeirense tem mais um compromisso fora de casa. O time do norte do estado visita o Ceará, nesta quarta-feira, 19, às 19h, na Arena Castelão, em confronto válido pela 6ª rodada da primeira fase da competição regional.

Primeiro time fora da zona de classificação do grupo B, o Cancão de Fogo ocupa a 5ª posição, com seis pontos somados. A equipe vem de empate por 2 a 2 com o líder CSA, no Adautão, e está sem perder há quatro jogos, com três empates e uma vitória neste período.

Já o Vozão vive grande momento na temporada. Motivado, o Alvinegro de Porangabuçu derrotou o arquirrival Fortaleza pelo placar mínimo, no jogo de ida da decisão do Campeonato Cearense.

Há três jogos sem perder na Lampions, o time vem de vitória contra o América-RN em casa. Em situação confortável por ter um jogo a menos, o Ceará ocupa a 3ª colocação na chave, com sete pontos ganhos.

Juazeirense vem desfalcada para jogo no Castelão

O técnico Carlos Rabello terá desfalques na montagem da equipe por questões físicas e disciplinares. O meia Clebson e os atacantes Alexsandro e Tata Baiano estão machucados e não viajaram para Fortaleza. Já o volante Bino e o zagueiro Zé Romário cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Ceará deve manter a base dos últimos jogos

O técnico Léo Condé tem os desfalques do atacante Bruno Tubarão e do lateral-direito Rafael Ramos, que se recuperam de lesão. Já o zagueiro Ramon Menezes é dúvida. Ele desfalcou a equipe na final do estadual e está em observação médica.

A equipe deverá vir com o que tem de melhor à disposição em busca da classificação antecipada.

Transmissão

Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Ceará: Bruno Ferreira; Marllon, Wiliam Machado, Matheus Bahia, Dieguinho; Fernando Sobral, Lucas Mugni, Fabiano Souza; Fernandinho, Aylon, Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Juazeirense: Igor Leonardo; Alex Santos, Jr Santos, Wesley e Daniel; Emerson, Trindade e Zé Oliveira; Guilherme, Ceará e Nico Rangel. Técnico: Carlos Rabello.