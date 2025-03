Juazeirense x CSA: onde assistir, prováveis escalações e mais

Juazeirense busca vencer a primeira em casa na Copa do Nordste diante do líder CSA - Foto: Ascom / SD Juazeirense

Após vencer a primeira na Copa do Nordeste, a Juazeirense está motivada em busca do primeiro triunfo diante da sua torcida. A equipe recebe o CSA nesta quinta-feira, 6, às 21h30, no Adauto Moraes, pela 5ª rodada da primeira fase da Lampions League.

O Cancão de Fogo quer a vitória para se manter no G-4 do Nordestão. Atualmente, o time do norte do estado ocupa a 4ª colocação do grupo B, com cinco pontos somados.

Já o Azulão do Mutange lidera a chave com nove somados, com um jogo a menos e dois pontos a mais que o vice-líder Bahia, que tem dois jogos a menos.



A Juazeirense deve ser escalada praticamente com a mesma formação que bateu o Sampaio Corrêa fora de casa. Tata Baiano e Nico Rangel disputam vaga no comando de ataque do Cancão.

Em grande fase, o CSA do técnico Higo Magalhães deve manter a base que vem tendo êxito tanto no estadual quanto no Nordestão. O desfalque certo é o artilheiro Igor Bahia, que está acometido de lesão no músculo posterior da coxa e segue em tratamento.

Transmissão

Onde assistir: Premiere.

Prováveis escalações

Juazeirense: Igor Leonardo; Alex Santos, Zé Romário, Wesley e Daniel; Emerson, Trindade e Bino; Guilherme, Ceará e Nico Rangel. Técnico: Carlos Rabello.

CSA: Georgemy; Cedric, Betão, Wanderson e Enzo; Gustavo Nicola, Camacho, Vander e Brayann; Guilherme Cachoeira e Tiago Marques. Técnico: Higo Magalhães.