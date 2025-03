Juazeirense bate Sampaio Corrêa fora e vence a primeira no Nordestão

Juazeirense superou o campo pesado e a pressão do Sampaio Corrêa para vencer a primeira na Copa do Nordeste - Foto: Divulgação / SD Juazeirense

A Juazeirense venceu a sua primeira partida na Copa do Nordeste. Na noite desta quarta-feira, 26, o Cancão de Fogo venceu o Sampaio Corrêa fora de casa por 1 a 0 e entrou no G-4 do grupo B da Lampions League.

Sob forte chuva, a partida foi disputada no Estádio Castelão, em São Luís, capital do Maranhão, válida pela 4ª rodada do regional.



O gol da vitória da equipe do norte do estado ocorreu aos 18 minutos do primeiro tempo. Daniel aproveitou o campo pesado e chutou de fora da área, o goleiro Alan Costa espalmou e no rebote, o atacante Ceará chutou forte de pé direito e mandou para o fundo das redes.

De forma provisória, a Juazeirense fecha o G-4 do grupo B da Copa do Nordeste, com cinco pontos somados e chega a marca de três jogos sem perder na competição.

O time comandado por Carlos Rabelo entra em campo pela Lampions logo após o carnaval. Na próxima quinta-feira, 6, a equipe enfrenta contra o CSA, às 21h30, no Adauto Moraes, pela 5ª rodada.