Com dupla Ba-Vi, CBF divulga tabela do Brasileiro sub-20 das Séries A e B

Taça da Série B do Brasileirão sub-209 - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou oficialmente a tabela e as datas-base das Séries A e B do Campeonato Brasileiro Sub-20. A primeira divisão, que conta com a participação do Bahia, tem início marcado para o dia 12 ou 13 de março, enquanto o Vitória, que disputará a segunda divisão, deve estrear na competição nacional no dia 26 ou 27 do mesmo mês.

O Tricolor estreará na Série A em jogo contra o Corinthians dentro de casa e o Vitória vai iniciar a disputa da Série B contra o Sport, também em Salvador. Vale mencionar que a CBF também divulgou o sistema de disputa, que será o mesmo das edições passadas.

Na primeira divisão, 20 clubes estarão na disputa na primeira fase, na qual somente oito classificam sumo às quartas de final. A decisão, com ida e volta, possui datas-base para os dias 27 de agosto e 3 de setembro, respectivamente. O regulmento da segundona é semelhante, mas com 16 equipes se enfrentando.

Vale mencionar que essa Série B sub-20 será a primeira edição da história da competição, que foi anunciada em janeiro deste ano com o intuito de substituir o Brasileirão de Aspirantes.

Confira os cinco primeiros jogos de Bahia e Vitória:

1ª rodada:

Bahia x Corinthians

Vitória x Sport

2ª rodada:

Palmeiras x Bahia

Goiás x Bahia

3ª rodada:

Bahia x Athletico

Vitória x Sampaio Corrêa

4ª rodada:

Atlético-MG x Bahia

Vitória x Ceará

5ª rodada:

Bahia x Vasco da Gama

Botafogo-SP x Vitória