Com Neymar? CBF define data da próxima convocação da Seleção

Neymar em duelo contra o Uruguai - Foto: Vitor Silva/CBF

A Seleção Brasileira de futebol se prepara para estrear no ano de 2025. No mês de março, a amarelinha enfrenta a Colômbia e a Argentina pela 13ª e 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, respectivamente.

Para os duelos, o treinador Dorival Júnior poderá contar com o atacante Neymar, que está de volta ao futebol brasileiro e já soma dois gols e três assistências pelo Santos. A última partida do camisa 10 com o Brasil foi em outubro de 2023, diante do Uruguai.

O técnico da amarelinha vai divulgar a lista dos convocados no próximo dia 7 de março, na Granja Comary, no Rio de Janeiro. Dorival, no entanto, tem até a próxima sexta-feira, 28, para definir a lista dos pré-selecionados, com até 50 jogadores.

Em busca da classificação à Copa do Mundo de 2026, o Brasil ocupa a 5ª colocação na tabela, com 18 pontos, atrás de Colômbia e Equador, com 19 pontos, e a Argentina, na liderança com 25 pontos somados.