CEO do Fortaleza sonha com jogo contra o Bahia na Libertadores

Bahia e Fortaleza foram sorteados pela Conmebol em grupos diferentes da Copa Libertadores, mas o CEO do Leão do Picí, Marcelo Paz, quer ver o confronto de nordestinos no mata-mata da competição internacional. O dirigente desejou sorte as equipes para avançarem de fase e revelou sua vontade de enfrentar o Esquadrão de Aço nas quartas de final do torneio.

"Que Fortaleza e Bahia se encontrem nas quartas de final, seria excelente. Não foi na primeira fase, o Bahia também pegou um grupo bastante difícil ao meu ver, Internacional, Nacional, do Uruguai, e Atlético Nacional, Colômbia, três times muito fortes, três campeões. Um nível de dificuldade alto também, mas que os dois nordestinos possam passar a se encontrar mais na frente", afirmou Macelo Paz.

Pela primeira vez na história da Libertadores, dois times nordestinos se classificaram para a competição. O Fortaleza integra o Grupo E ao lado de Racing, da Argentina, Colo-Colo, do Chile, e Atlético Bucaramanga, da Colômbia.

Vale mencionar que o Leão do Picí garantiu a vaga no torneio por meio do Campeonato Brasileiro, após terminar a edição de 2024 em quarto colocado, com 68 pontos. Essa é a terceira participação na equipe na Libertadores, depois de alcançar as oitavas de final em 22 e ser eliminado na 3ª fase classificatória no ano seguinte.