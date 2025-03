Treinador do vôlei de praia fala de metas no Bahia: “protagonista”

Campeão mundial e olímpico, Marco Char será o treinador e gestor do time de vôlei de praia do Bahia - Foto: Marcos Valença / Ag. A TARDE

O Esporte Clube Bahia (Associação) lançou na manhã desta quarta-feira, 19, a sua equipe de vôlei de praia. O treinador e gestor da equipe é o experiente Marco Char, campeão mundial e olímpico.

Char iniciou na modalidade em Salvador há 20 anos. Ele celebra o retorno à capital baiana e revela que a meta é recolocar a cidade como uma das potências do país.

“Muito importante. Era um desejo meu voltar para Salvador. Eu comecei no vôlei de praia aqui em Salvador, há 20 anos atrás. E a Bahia sempre teve muita tradição no vôlei de praia. Com a equipe sports representando o Brasil, tanto no cenário nacional quanto internacional. Isso se perdeu um pouco ao longo do tempo e agora com o apoio do Bahia, a gente vai com certeza voltar a ser protagonista na modalidade”, comentou Marco Char em entrevista ao Portal A TARDE.

Para Marco Char, o apoio da Associação do Esporte Clube Bahia é de suma importância para cooptar novos parceiros e com isso, profissionalizar a modalidade e melhorar a qualidade dos atletas e da modalidade em si.

“É fundamental. Hoje o vôlei de praia, ele está muito profissional no mundo todo. Durante muito tempo, o Brasil e os Estados Unidos lideraram o ranking mundial e as olimpíadas, assim, o número de. Medalhas, inclusive o Brasil é o país com o maior número de medalhas em Olimpíadas. E eles sempre dominaram esse cenário, mas isso evoluiu muito e hoje em dia, todas as equipes são muito profissionais e normalmente, não todas, mas normalmente tem um clube por trás. A instituição Bahia, ela traz a força da torcida, que sempre é maravilhoso, que impulsiona o esporte. Traz apoio, uma rede de apoio muito grande. Então assim, você tem uma instituição hoje com essa força e com essa tradição dentro do esporte, só engrandece o projeto”, declarou.

Char crê que a execução do projeto vai melhorar a estrutura e isso vai promover não só a revelação de novos talentos, como a manutenção desses atletas em Salvador por mais tempo, sem a necessidade de irem para outros estados por exemplo. Para o treinador, a marca Bahia é um atrativo para isso.

“Acho que é um dos pontos principais. Há uns 20 anos atrás, quando eu comecei, a Bahia era protagonista na modalidade e os atletas queriam vir para cá. Tivemos um hiato entre essa preparação, que nós perdemos essa estrutura. Eu mesmo saí, fui trabalhar no Rio de Janeiro, em Vitória, no Espírito Santo. Passei 12 anos fora de Salvador, por isso a minha alegria de estar retornando. Nesse tempo, a gente perdeu alguns atletas, jovens promessas e que hoje representam o Brasil já nas suas categorias, sub-17, sub-19, e que acabaram saindo por falta de estrutura", afirmou.

"O Bahia agora realmente é um atrativo a mais para que esses atletas permaneçam, porque tem uma estrutura profissional para que eles possam permanecer aqui, além da possibilidade da gente trazer atletas de fora. Porque eu vôlei de praia é isso mesmo, muitas vezes você forma uma dupla com atleta de uma região e de outra região, então isso vai continuar acontecendo, mas a gente vai evitar de estar perdendo atletas para outros clubes”, finalizou.