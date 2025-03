Veja os valores da premiação da Copa Libertadores de 2025

Bahia vai faturar R$ 17 milhões por estar na fase de grupos da Libertadores - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

A premiação da Copa Libertadores de 2025 terá um reajuste nos valores. O aumento foi confirmado pelo presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, na última segunda-feira, no sorteio da fase de grupos da competição, em Luque, no Paraguai, na sede da confederação.

O campeão da Liberta vai faturar US$ 24 milhões, o equivalente a R$ 136 milhões na cotação atual) pelo título. Na soma das premiações com a Copa Sul-Americana, a Conmebol vai distribuir US$ 302 milhões (R$ 1,7 bilhão).

Por estar na fase de grupos, o Bahia já vai acumular US$ 3 milhões, cerca de R$ 17 milhões, além de US$ 330 mil por triunfo, R$ 1,7 milhão na nossa moeda.

Confira a premiação da Copa Libertadores 2025:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 17 milhões) + US$ 330 mil (R$ 1,7 milhão) por vitória

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 7,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 9,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 13 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões)

Campeão: US$ 24 milhões (R$ 136 milhões)