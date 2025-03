Nordestão: Sport encara o Vitória em briga direta por liderança

Sport vem motivado após vencer o Santa Cruz e avançar a final do Campeonato Pernambucano - Foto: Paulo Paiva / Sport Recife

Com promessa de jogão, Vitória e Sport se enfrentam logo mais às 21h30, no Barradão, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. As equipes fazem confronto direto pela liderança do grupo A da Lampions League.

Com 11 pontos somados, o Leão da Ilha lidera a chave e quer terminar a primeira fase do Nordestão na ponta. Após eliminação precoce na Copa do Brasil para o Operário-MT, a equipe pernambucana atravessa bom momento na temporada.

O time do técnico Pepa vem de quatro vitórias seguidas: Goleada contra o Decisão pelos Playoffs do Campeonato Pernambucano e mais duas vitórias contra o arquirrival Santa Cruz pelas semifinais do estadual, além de bater o CRB pelo regional.

Um dos destaques da equipe é o meia Christian Barletta. O ex-Bahia foi peça importante na campanha do acesso a Série A e tem sido importante em 2025. Além dele, os meias Sérgio Atencio e Sérgio Oliveira vivem boa fase.

Envolvido em esquema de apostas esportivas, o lateral-direito Igor Carius deu a volta por cima e tem a confiança do treinador. Vale salientar que o sistema defensivo do Leão da Ilha vem firme. Nos últimos sete jogos, o Sport só foi vazado apenas em duas oportunidades.

A tendência é que o Sport seja escalado esta noite com Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Lenny Lobato, Carlos Alberto e Gonçalo Paciência.