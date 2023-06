Bauermann pega 12 jogos de suspensão; veja punições do STJD

O Superior Tribunal da Justiça Desportiva (STJD) divulgou, nesta quinta-feira, 1º, as punições dos atletas envolvidos no escândalo das apostas. Considerado um dos pivôs, o zagueiro Eduardo Bauerman foi condenado por 12 jogos.

O defensor do Peixe recebeu uma pena menos severa devido à revisão da acusação pelos julgadores. Inicialmente enquadrado no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de condutas prejudiciais ao clube em troca de benefícios.

Além de Bauermann, outro jogador saiu do julgamento com um grande alívio. Igor Cariús, ex-Cuiabá e, mais recentemente, no Sport, teve a denúncia contra ele rejeitada.



Gabriel Tota, ex-Juventude, recebeu a penalidade mais severa, sendo banido do futebol e multado em R$ 50 mil. A punição rigorosa foi devida ao seu envolvimento no esquema, incluindo o aliciamento de outros jogadores do clube e também por ter recebido um cartão amarelo. O goleiro Matheus, ex-Sergipe, também foi banido pelo tribunal.

Julgamento

Relatora do processo, a auditora Adriane Hassen tomou a iniciativa de desclassificar a conduta de Eduardo Bauermann por agir em contrariedade à ética desportiva. Dessa forma, levando em consideração os dois jogos nos quais Bauermann havia concordado em receber cartões dos apostadores, mas acabou não cumprindo e posteriormente devolveu o dinheiro, o jogador foi suspenso por seis jogos em cada partida.

Ao escutar o voto da relatora, Bauermann ficou emocionado e não conteve as lágrimas. Ele demonstrou arrependimento ao devolver R$ 200 mil aos apostadores. Além disso, foi o único jogador denunciado que permaneceu presente até o final do julgamento, que ocorreu na sede do STJD, no Rio de Janeiro.

O lateral-esquerdo Igor Cariús teve a denúncia contra ele rejeitada pelos auditores, pois houve entendimento de que não foi comprovada sua participação no esquema de manipulação.

"Não existe documento que prove depósito. Existe uma planilha. Mas nenhuma prova que faça correlação ao senhor Igor Cariús. Só há isso na qualificação feita pelo MP de Goiás. Não há menção interna que ele tenha recebido dinheiro. Não há prova nos autos. Há uma quebra de cadeia de custódia das provas", alegou Luis Eduardo Barbosa, advogado do jogador no caso.

Jogadores Punidos

Moraes (ex-Juventude) - pena total de 760 dias de suspensão e multa de R$ 55 mil.

Gabriel Tota (ex-Juventude) - Banido do futebol, além de levar multa total de R$ 15 mil.

Paulo Miranda (ex-Juventude) - Mil dias de suspensão e R$ 70 mil

Igor Cariús (ex-Cuiabá) - Denúncia não aceita/absolvido

Matheus Philipe (sem clube) - Eliminado e multa de R$ 10 mil

Fernando Neto (ex-Operário) - 380 dias de suspensão e multa de R$ 15 mil

Kevin Lomónaco - 380 dias de suspensão e multa de R$ 25 mil

Eduardo Bauermann - 12 jogos.