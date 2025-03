Ex-meia Jackson recebe homenagem no Barradão após superar AVC

"Força, Jackson", diz faixa estendida no Barradão - Foto: (Foto: Marcelo Góis / Ag. A TARDE)

Na noite desta quarta-feira, 19, antes do apito inicial entre Vitória e Sport pela 6ª rodada da Copa do Nordeste, o ex-jogador Jackson foi homenageado no Barradão. O ex-meia passou recentemente por uma recuperação após um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido em fevereiro deste ano.

Jackson, que soma passagens pelos dois rubro-negros que se enfrentam nessa noite, foi internado no dia 24 de fevereiro em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Coroatá, no Maranhão. Após semanas de tratamento, o ex-jogador recebeu alta e já se encontra totalmente recuperado.

Com títulos e boas atuações, Jackson teve passagem marcante pelo Vitória | Foto: Divulgação / EC Vitória

Natural de Codó, no Maranhão, o ex-jogador teve passagens por clubes como Goiás, Internacional, Gama, Coritiba e Sport. No clube pernambucano, ele teve destaque, chegando a ser convocado para a seleção brasileira.

Sua carreira também conta outras conquistas, como a Libertadores de 1999 com o Palmeiras e a Copa do Brasil de 2000 pelo Cruzeiro. Já no Vitória, chegou em 2007, onde conquistou o Campeonato Baiano.