Polícia prende 10 por invasões violentas e crimes em terras no Sul da Bahia

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 20, a Operação Pacificar no Extremo Sul da Bahia que prendeu dez pessoas acusadas de atuarem para "retomar" terras que pertenceriam aos seus ancestrais.

A ação foi integrada e contou com o apoio da Polícia Militar da Bahia (Comando Regional Extremo Sul e Companhias Especializadas), o Departamento de Polícia Técnica e Stelecom/Cicom Extremo Sul. Sete pessoas foram presas em flagrante e outras três em cumprimento de mandado.

No total são 35 equipes, com cerca de 150 Policiais Civis e Militares. Entre as armas apreendidas estão um fuzil, uma submetralhadora, um revólver, espingardas e munições.

No total são 12 mandados de prisão e 7 mandados de busca e apreensão em imóveis rurais do município do Prado.

Os mandados foram expedidos no curso de Inquéritos que investigam a ação de grupos de supostos indígenas armados que, a pretexto de estarem atuando em "retomadas" de territórios de seus ancestrais, agem com violência e grave ameaça contra trabalhadores e proprietários rurais, saqueando as produções agrícolas, mobiliários e veículos, além de restringir a liberdade das vítimas por períodos juridicamente relevantes.

A Operação, que visa desarticular estes grupos e restaurar a segurança na região, conta com a participação de policiais das Coordenadorias Regionais de Teixeira de Freitas, Eunápolis, Ilhéus, Itapetinga e Vitória da Conquista, além da da Diretoria Regional Sul Sudoeste e de diversas unidades do CATTI/DEPIN.