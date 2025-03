Brasil mais feliz: país sobe 8 posições no ranking da felicidade

A Finlândia lidera pela oitava vez consecutiva - Foto: Freepik

Em 2025, o Brasil subiu oito posições no ranking da felicidade da ONU, ocupando o 36º lugar. A Finlândia lidera pela oitava vez consecutiva. Os Estados Unidos, em 24º, estão na sua pior posição desde a criação do ranking em 2012.

O estudo, publicado em parceria com Gallup e Oxford, avalia seis fatores principais: PIB per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, liberdade, generosidade e percepção de corrupção. Em relação a 2024, o Brasil superou o Chile, que caiu para o 45º lugar, e se tornou o segundo país sul-americano melhor posicionado, atrás apenas do Uruguai (29º).

Os países nórdicos dominam o topo, com Finlândia, Dinamarca, Islândia e Suécia nas primeiras posições, seguidos pela Holanda e Costa Rica, que entrou pela primeira vez no Top 10. O Afeganistão ocupa o último lugar, 147º, devido aos impactos da guerra e do retorno do Talibã ao poder.

Entre as descobertas do ranking de 2025, a ONU destacou que refeições compartilhadas têm grande impacto na percepção de bem-estar, e que lares com 4 ou 5 pessoas são associados a maior felicidade, especialmente no México e na Europa.

Confira o Top 10:

1. Finlândia

2. Dinamarca

3. Islândia

4. Suécia

5. Holanda

6. Costa Rica

7. Noruega

8. Israel

9. Luxemburgo

10. México