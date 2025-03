Citado em caso de estupro, segurança de Robinho morre em São Paulo

O corpo do segurança foi parar em uma galeria vizinha - Foto: Reprodução/Instagram

Rudney Gomes, amigo e segurança do ex-jogador Robinho, foi encontrado morto aos 46 anos em Santos (SP), nesta terça-feira, 18. Segundo a Polícia Civil, ele caiu do 11ª andar de um prédio na Avenida Ana Costa.

O corpo do segurança foi parar em uma galeria vizinha, e logo recolhido para o estacionamento até a ambulância chegar.

Rudney esteve presente no Sio Café, boate na Itália, na noite de 2013 em que a mulher da Albânia foi estuprada. O Ministério Público o denunciou, mas ele não foi chamado para o julgamento ocorrido em 2016. Além de Robinho, Ricardo Falco também está preso.

Rudney deixa mulher e dois filhos. As investigações pela Polícia Civil seguirão por conta do envolvimento do ex-segurança na vida de Robinho.