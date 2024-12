Professor ligado ao Instituto Neymar é citado no caso de Robinho

Galan é servidor público da Prefeitura de São Vicente - Foto: Reprodução

O educador físico Fábio Cassis Galan, mencionado no processo que resultou na condenação do ex-jogador Robinho pelo crime de estupro coletivo, aparece, até 2022, como Supervisor de Atividades Esportivas no site do Instituto Projeto Neymar Jr. (INJR).

Galan é servidor público da Prefeitura de São Vicente e ocupa o cargo de professor de educação física no Centro Esportivo Beija Flor, conforme consta no Portal da Transparência. Seu salário é de R$ 3.832,30.

O caso que levou à condenação de Robinho envolve o estupro coletivo de uma mulher em uma boate, ocorrido em 2013, na cidade de Milão, Itália. Robinho foi condenado em 2017 pela Justiça italiana, e o caso passou por todas as instâncias judiciais daquele país.

Galan foi citado nas investigações do crime por estar presente na boate com Robinho e outros amigos do jogador no dia do ocorrido. Na época, a Justiça italiana tentou localizá-lo para que prestasse depoimento, mas não obteve sucesso.