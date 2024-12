Morre Amaury Pasos, lenda do basquete brasileiro, aos 89 anos

Amaury Pasos, bicampeão mundial de basquete e hall da fama - Foto: Reprodução / CBB

Amaury Antônio Pasos, um dos maiores nomes da história do basquete brasileiro, faleceu nesta quinta-feira, 12, em São Paulo, aos 89 anos. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas o ex-atleta estava acompanhado de seus familiares. Seu falecimento ocorre um dia após completar 89 anos, na quarta-feira, 11 de dezembro.

Amaury Pasos é lembrado como um dos principais responsáveis pelo reconhecimento internacional do basquete do Brasil, sendo o único jogador da modalidade a ser eleito duas vezes o MVP de Mundiais em posições diferentes. Ele também é membro do Hall da Fama do Basquete, uma conquista que destaca ainda mais sua importância no esporte.

Homenagens e luto no basquete brasileiro

A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) emitiu uma nota lamentando a morte do ídolo e se solidarizando com amigos e familiares. A instituição anunciou um período de luto de três dias para o basquete nacional. O presidente da CBB, Guy Peixoto Jr., também expressou sua dor pela perda.

"Amaury foi um gigante, um homem na vida e uma lenda no basquete. Tenho a satisfação de tê-lo tido como amigo e também como técnico. Ele foi um dos maiores não só do Brasil, mas da história do basquete mundial. É uma perda irreparável. Nosso corpo tem prazo aqui na Terra, mas o legado dele é eterno, e suas histórias e feitos serão lembrados por gerações", declarou Peixoto Jr.

A trajetória vitoriosa de Amaury Pasos

Amaury Pasos foi um atleta completo, que se destacou pela versatilidade em quadra. Sua habilidade em várias posições fez com que ele fosse uma figura central durante a "época de ouro" do basquete brasileiro, ao lado de outros grandes nomes como Wlamir Marques, Rosa Branca, Algodão e Ubiratan.

Com a seleção brasileira, Amaury conquistou dois títulos mundiais, sendo eleito MVP em ambas as edições, em Santiago, 1959, e no Rio de Janeiro, 1963. Ele também brilhou nas Olimpíadas, conquistando duas medalhas de bronze, em Roma 1960 e Tóquio 1964.

Velório aberto ao público

O velório de Amaury Pasos será aberto aos fãs e acontecerá na Rua São Carlos do Pinhal, 376, em São Paulo, das 10h às 18h.