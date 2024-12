Polícia Civil desmantela quadrilha que usava nome de Dorival Jr

Dorival Júnior durante coletiva no dia 13 de novembro - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou nesta quinta-feira, 12, a Operação Mascarado, com o objetivo de desarticular uma quadrilha especializada em golpes contra personalidades do futebol. O grupo utilizava identidades falsas, se passando por figuras como Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, e Elias Mendes Trindade, ex-jogador de Flamengo e Corinthians, para enganar jogadores, técnicos e ex-atletas.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Itaperuna, no Norte do estado, visando apreender materiais que ajudem a esclarecer o esquema. A quadrilha, segundo as investigações, atua desde 2022 e é liderada por Lucas de Oliveira Eduardo, que já foi investigado anteriormente pelo mesmo tipo de crime.

Como o golpe funcionava

O grupo utilizava aplicativos de mensagens como o WhatsApp para criar perfis falsos com fotos e, em alguns casos, áudios atribuídos às personalidades, aumentando a credibilidade dos pedidos. Em 2024, dois jogadores de futebol caíram no golpe após receber mensagens de um perfil que usava a imagem de Dorival Júnior e solicitava doações para ajudar vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul.

Já ao se passar por Elias, a quadrilha utilizava o pretexto de arrecadar fundos para tratar uma criança com uma doença rara. Após as doações, os criminosos ainda pediam que as vítimas gravassem vídeos incentivando outras pessoas a contribuírem, ampliando o alcance do golpe.

Investigação em andamento

A operação conta com equipes do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), Departamento-Geral de Polícia do Interior (DGPI), 19ª DP (Tijuca) e 143ª DP (Itaperuna). Os dispositivos eletrônicos apreendidos estão sendo analisados para identificar mais detalhes do esquema, incluindo outros envolvidos e possíveis vítimas.

As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara da Comarca de Itaperuna. A polícia segue apurando os desdobramentos para responsabilizar os integrantes da quadrilha e evitar que novos golpes sejam aplicados no meio esportivo.