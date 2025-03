Receita impede entrada ilegal de 30 fuzis enviados dos Estados Unidos

Armas estavam distribuídas em 14 cargas diferentes - Foto: Receita Federal

A Receita Federal apreendeu 30 fuzis em uma operação realizada nesta terça-feira, 18, no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP). As armas estavam distribuídas em 14 cargas diferentes, enviadas dos Estados Unidos com destino aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para despistar a fiscalização, os criminosos ocultaram peças dos fuzis em prensas hidráulicas e outras mercadorias, além de usarem falsas declarações de conteúdo.

A apreensão aconteceu durante a triagem de cargas, um procedimento que a Receita Federal realiza com base em análise de risco. Segundo o órgão, os fuzis foram enviados por remessa expressa internacional, um método proibido para a importação de armas, que deve ser rigidamente controlada pelo Comando do Exército.

A Receita também destacou que, em alguns casos, a autorização para o embarque de armamentos precisa ser concedida antes mesmo da saída das mercadorias do país de origem. Como o envio de armas, peças e munições por serviço postal ou similares é ilegal, a Polícia Federal assumirá as investigações para identificar os responsáveis pelo esquema.