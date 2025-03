Briga de trânsito: homens trocam socos em plena luz do dia; veja vídeo

Toda ação foi gravada por outro motorista - Foto: Reprodução/Redes Socias

Um motorista de aplicativo se envolveu em uma briga de trânsito com um motociclista, no semáforo do cruzamento das Avenidas da Saudade e Quatorze de Setembro, na tarde desta terça-feira, 18, no Parque do Povo, em Presidente Prudente (SP). Toda ação foi gravada por outro motorista.

De acordo com registro na Polícia Civil, o condutor do carro, de 59 anos, relatou que foi agredido pelo motociclista, de 45 anos. Ainda conforme o BO, a vítima seguia no sentido da Santa Casa de Misericórdia, na Avenida da Saudade, quando o homem que conduzia a motocicleta chutou o retrovisor do carro do lado do passageiro enquanto o trânsito estava em movimento. Além disso, o motociclista teria buzinado e gritado com a vítima, parando a motocicleta na frente do carro no semáforo, relatando que o condutor do carro o “fechou” no trânsito.

A vítima alegou que desceu do veículo para tentar acalmar o motociclista, mas o mesmo teria pegado uma pedra e jogado na direção do motorista. Durante a discussão, o condutor da moto chega a subir em cima do carro do motorista de aplicativo.. A Polícia Civil vai investigar o caso, que foi registrado como lesão corporal, dano e injúria. As informações foram publicadas pelo G1.

Veja vídeo: