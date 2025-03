Professor de matemática é preso por recrutar alunos para o CV

Suspeito foi preso e permanece à disposição da Justiça - Foto: Reprodução

Em Sorriso, Mato Grosso, um professor de matemática de uma escola estadual foi preso sob a acusação de aliciar estudantes para o Comando Vermelho (CV). A prisão ocorreu na segunda-feira, 17, após investigações que apontaram seu envolvimento com a facção criminosa.

As investigações tiveram início, após três adolescentes, com idades entre 12 e 14 anos, foram encontrados em uma área de mata da região. As autoridades suspeitam que os menores seriam executados no local. Os próprios alunos denunciaram a situação e registraram boletim de ocorrência, o que levou a um monitoramento mais próximo do suspeito.

De acordo com o delegado Bruno França, que conduz a investigação, já havia indícios de que o professor tinha ligação com o crime organizado. Além de recrutar os alunos, ele teria determinado que jurassem de morte outros colegas e, como forma de incentivo, favorecia os integrantes do grupo com boas notas e ausência de faltas.

O suspeito foi preso e permanece à disposição da Justiça, enquanto as investigações seguem em andamento.