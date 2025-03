Homem é preso após tentar matar mulher com mordidas

Agressor foi preso em flagrante pela Polícia Militar - Foto: Reprodução/Polícia Civil do Ceará

Um homem de 40 anos foi indiciado por tentativa de feminicídio após atacar brutalmente sua companheira no bairro Vila Velha, em Fortaleza. O crime ocorreu no dia 4 de março de 2025, quando a vítima foi mordida no rosto, com ferimentos graves nos olhos, boca e nariz. Segundo a investigação, a agressão teria sido motivada pelo fato de a mulher ter rido após o agressor cair.

Ele foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e levado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi autuado. A vítima foi socorrida e internada em estado grave.

