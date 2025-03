Incêndio em aeroporto de Londres afeta voos no Brasil; saiba direitos

. Aproximadamente 1.351 voos foram afetados. - Foto: BENJAMIN CREMEL/AFP

O incêndio no Aeroporto de Heathrow, em Londres, afetou voos no mundo todo, incluindo alguns no Brasil. Até agora, houve um cancelamento de voo da Latam e três desvios de rota, da British Airways e da Latam. As companhias aéreas estão reacomodando os passageiros. Com o incêndio, houve queda de energia no aeroporto, forçando o cancelamento dos voos. Aproximadamente 1.351 voos foram afetados.

De acordo com informações do O Globo, no Brasil, a Latam alterou o voo LA8084 (São Paulo-Londres) para Madri, com chegada prevista para 14h20 (hora local). Os passageiros seguirão para Londres em outro voo da companhia, programado para sábado, 22. O voo LA8085 (Londres-São Paulo) foi cancelado e os passageiros foram remarcados para domingo, 23. Já os voos BA246 (São Paulo) e BA248 (Rio de Janeiro) da British Airways, que estavam a caminho de Heathrow, foram desviados para Madri.

Quais são os seus direitos: