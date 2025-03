De bomba a lâmpada: veja casos de homens com objetos presos no ânus

Diversos casos foram registrados nos últimos meses - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Viralizou nas redes sociais nos últimos dias o caso de um homem que precisou de atendimento médico após introduzir uma cenoura de aproximadamente 20 cm no reto. O caso foi relatado por um anestesista estadunidense nas redes sociais, mas detalhes sobre a identidade do paciente não foram divulgados devido ao sigilo médico.

Ao ser atendido, o homem alegou não saber como o objeto foi parar ali. O procedimento para a retirada foi realizado com sucesso, sem complicações relatadas. O médico Peter E. comentou o caso na internet, alertando sobre os riscos da introdução de objetos no corpo sem orientação médica.

Porém, se engana quem pensa que esse é o único caso de um homem que teve a ideia de introduzir um objeto inusitado no ânus. Confira outros:

Bomba

Homem introduziu uma bomba no ânus | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 88 anos assustou os funcionários e pacientes de um centro médico ao dar entrada no pronto socorro com uma bomba de 20 cm de comprimento e 5 cm de largura no ânus. O caso aconteceu no Hospital Sainte Musse, na cidade naval de Toulon, na França. O idoso se recupera bem após a retirada do artefato.

De acordo com o site Var-Martin, os profissionais que estavam no centro médico ficaram assustados e com receio da bomba explodir a qualquer momento. A direção do hospital acionou o esquadrão especialistas em lidar com artefatos explosivos.

A equipe médica informou que o homem colocou a bomba no ânus para ter prazer sexual. Após algumas horas de cirurgia, os médicos conseguiram remover o objeto, que tinha cerca de 20cm de comprimento e 5cm de largura. Segundo o boletim médico, o homem se recupera bem.

Lâmpada

Homem introduziu uma lâmpada no ânus | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem colombiano de 53 anos chegou a um hospital da Colômbia com dores intensas. Aos médicos, o paciente disse não saber do que se tratava. No entanto, exames de imagem mostraram que uma lâmpada foi enfiada em seu reto.

“O objeto não era palpável ao toque”, afirmou o gastroenterologista Julian Pylori, que fez o atendimento, em um tweet. O médico usa as redes sociais com frequência para compartilhar atendimentos inusitados.

Desodorante

Homem introduziu um desodorante no ânus | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem iraniano de 30 anos teve de passar por uma cirurgia de emergência para retirar um tubo de desodorante de dentro do seu corpo. O homem colocou o objeto por meio do ânus, mas acabou perdendo-o dentro do aparelho digestivo.

Esta não foi a primeira vez que este mesmo homem precisou de auxílio após perder objetos enfiados pelo ânus. “Ele tinha no histórico médico inserção retal anterior de corpo estranho sem complicações”, relataram os médicos que o atenderam em um estudo de casos publicado na revista Visual Journal of Emergency Medicine de abril.

A dor era tão intensa que os médicos não puderam fazer exames complexos antes de fazer a retirada do objeto, eles guiaram o procedimento de emergência apenas por um raio-X. Foi feito um corte na barriga dele, por onde o objeto foi retirado. O iraniano ficou dois dias no hospital e depois teve alta.

Câmbio de carro

Homem introduziu um câmbio de carro no ânus | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um motorista por aplicativo parou o trânsito, no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ), depois de ficar com a alavanca do câmbio do carro presa ao ânus, em maio do ano passado.

Segundo testemunhas no local, o homem foi visto correndo de um lado para o outro da via, depois de sentar no câmbio dentro do carro. O objeto, porém, quebrou e ficou preso dentro do motorista, que não conseguiu retirá-lo por conta própria.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o motorista e fazer a retirada do objeto. A Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência também foram chamados. Nas filmagens feitas por testemunhas no local, é possível ouvir o homem gritar, enquanto é levado para uma das macas do Samu.

Bola de golfe

Homem introduziu uma bola de golfe no ânus | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um adolescente australiano de 14 anos precisou ser hospitalizado ao ficar com uma bola de golfe presa no intestino depois que ele a colocou no ânus. O caso foi relatado na revista Case Reports in Surgery no dia 6 de janeiro, que destacou o desespero do garoto e a luta dos médicos para retirar o item.

Ao perceber que não seria capaz de expelir a bola sozinho, o menino contou para a mãe, que o levou para o pronto-socorro mais próximo.

Os exames de raio-X mostraram que o objeto havia chegado ao cólon sigmóide, a última parte do intestino grosso, que se conecta ao reto. Os médicos tentaram removê-la com o uso de seis dispositivos diferentes, como uma ventosa, rede médica, pinça e um cateter de balão.

Sem sucesso depois de duas horas, os médicos desistiram das intervenções mais brutas e esperaram que a bola saísse sozinha. Porém, 24 horas depois, outro exame foi feito e mostrou que o item ainda estava lá.

Copo de metal

Homem introduziu um copo de metal no ânus | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Outro caso inusitado aconteceu na Índia. Um homem de 22 anos foi submetido a uma cirurgia de emergência para retirar um copo de metal do corpo. O objeto de 14 centímetros de comprimento e 7 de diâmetro foi introduzido pelo próprio paciente através do ânus durante uma bebedeira.

Segundo os médicos do Patna Medical College Hospital, o paciente chegou ao pronto-socorro às 4 horas da madrugada com fortes dores e sangramento no reto. Exames de imagem mostraram o objeto dentro do corpo do jovem.

Onze médicos participaram da cirurgia para remover o copo. Um pedaço do intestino do paciente foi cortado e, para permitir a evacuação do aparelho digestivo, ele está temporariamente usando uma bolsa de colostomia.