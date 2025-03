Homem introduz cenoura no ânus e médico faz apelo: "Parem!"

Um homem precisou de atendimento médico após a introdução de uma cenoura de aproximadamente 20 cm no reto. O caso foi relatado por um anestesista estadunidense nas redes sociais, mas detalhes sobre a identidade do paciente não foram divulgados devido ao sigilo médico.

Ao ser atendido, o homem alegou não saber como o objeto foi parar ali. O procedimento para a retirada foi realizado com sucesso, sem complicações relatadas.

O médico Peter E. comentou o caso na internet, alertando sobre os riscos da introdução de objetos no corpo sem orientação médica. “Procedimento cirúrgico concluído. Salvamos uma cenoura! Parem de colocar objetos estranhos no ânus”, escreveu.

Surgical procedure concluded. We saved a carrot! Stop putting foreign objects down your anuses! 🙄 pic.twitter.com/ldCzTAl9Bc