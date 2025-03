Assista: sequelas persistentes da Covid-19 ainda desafiam a medicina

A pandemia de Covid-19, declarada em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde, causou mudanças profundas no mundo inteiro. Cinco anos depois, ainda é possível ver os impactos deixados e as lições aprendidas.

Até março deste ano, o mundo já contabiliza cerca de 15 milhões de mortes, com a América Latina e Europa sendo as regiões mais afetadas. O Brasil, com a segunda maior taxa de mortalidade, registrou mais de 700 mil óbitos pela Covid-19. Além das perdas humanas, o vírus deixou sequelas duradouras, afetando cerca de 30% dos infectados com sintomas persistentes.

Neste vídeo, o A TARDE Play traz relatos de profissionais da saúde, pessoas que enfrentaram a doença e superaram desafios, além de histórias de quem sofreu com os impactos econômicos e sociais da pandemia. Será abordado também as dificuldades enfrentadas por aqueles que continuam lidando com as consequências físicas e psicológicas do vírus.

Assista abaixo: