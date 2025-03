Embaixada nega vinda do Príncipe William ao Brasil

- Foto: Getty Images

Notícias que circulam em todo o país nesta quinta, 20, dão conta que o Príncipe William viria ao Brasil em novembro deste ano para a realização do The Earthshot Prize, premiação criada pelo próprio Príncipe e pela Fundação Real em outubro de 2020 ligada à causa ambiental, foram desmentidas pela embaixada britânica, de acordo com a coluna GENTE.

“Não houve nenhum anúncio oficial neste sentido. Qualquer informação relacionada à realização do Earthshot Prize só é considerada oficial se divulgada pela organização do Prêmio. Igualmente, quaisquer viagens ao exterior do Príncipe de Gales só podem ser confirmadas pelo Palácio de Kensington, quando oportuno”, disse o comunicado.