Príncipe William demite irmã da rainha Camilla

A irmã da Rainha Camilla, Annabel Elliot, que foi contratada como designer-chefe de interiores para remodelar o Ducado da Cornualha, teve seu alto salário revelado publicamente. Com o Príncipe William agora responsável pela gestão financeira do Palácio de Buckingham, a contratação de Annabel foi rejeitada.

O Rei Charles foi quem contratou Annabel em 2005, quando ela começou a trabalhar como designer-chefe para suas propriedades, após seu casamento com Camilla. O Ducado da Cornualha, que pertence à família real há 700 anos, foi projetado para gerar renda para o herdeiro do trono.

De acordo com o The Telegraph, fontes confirmaram que o Príncipe William decidiu não manter Annabel Elliot em seu cargo. O Relatório Anual Integrado mostra que ela não foi recontratada para os anos de 2023-2024. Atualmente com 75 anos, Annabel recebeu um salário significativo por seus serviços ao longo dos anos.

