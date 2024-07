Sobrinha do rei Charles recusa ser princesa e faz bicos

- Foto: Reprodução/YouTube/BBC News

Neta mais nova da rainha Elizabeth II, Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor poderia se declarar princesa no aniversário de 18 anos, em 8 de novembro de 2021. No entanto, passaram-se quase 1.000 dias e ela continua a ser apenas ‘lady’, título inerente à filha de um nobre.

No caso, o caçula da antiga monarca, o príncipe Edward, casado com Sophie Rhys-Jones, ambos duques de Edimburgo. Pelo acordo de Elizabeth com o casal, Louise escolheria assumir ou não como princesa ao atingir a maioridade. Assim, teria uma infância e adolescência mais livres, sem o peso de obrigações com a monarquia.

A rainha morreu aos 96 anos em setembro de 2022 sem ver a neta preferida definir o futuro na família real. A indicação é de que a jovem quer uma vida o mais comum possível, longe dos palácios de Londres e do olhar invasivo da imprensa.

Aos 20 anos, Lady Louise demonstra querer a independência que os primos mais velhos – entre eles William, Beatrice e Eugenie – nunca tiveram por carregar um título e ser submissos aos protocolos seguidos por membros da família real.

Ela é a versão menos radical e mais simpática do príncipe Harry. Enquanto o caçula de Charles e Diana se afastou dos parentes jogando pedras na monarquia, Louise recorre à diplomacia para se blindar contra o efeito tóxico de ter nascido com sangue azul