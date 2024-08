Família real teria tentado acobertar caso extraconjugal de William

Rose Hanbury, Kate Middleton e William frequentavam os mesmos eventos e se mostravam próximos - Foto: Ben STANSALL | AFP

Antes do anúncio de que Kate Middleton estava com câncer, ela e o príncipe William estavam passando por uma séria crise. De acordo com os tabloides europeus, o príncipe estaria vivendo um suposto affair com Rose Hanbury.



Na época, os rumores eram de que Kate Middleton teria sumido dos holofotes por conta do affair de William ter vindo à tona. Rose e o príncipe supostamente se relacionaram em 2019, quando Middleton estava à espera de Louis, terceiro filho do casal.

Rose Hanbury, Kate Middleton e William frequentavam os mesmos eventos e se mostravam próximos. No entanto, depois do surgimento dos primeiros boatos em 2019, a marquesa parou de aparecer próxima ao casal.

Porém, desde que o Palácio de Buckingham confirmou a doença de Kate Middleton, todas as manchetes internacionais sobre Rose Hanbury e príncipe William sumiram. Até mesmo os principais tabloides que noticiaram a suposta traição.

Em declaração à Vulture, o The Guardian, um dos portais mais tradicionais da Grã-Bretanha negou as acusações feitas na web de que a Família Real teria pedido que as notícias fossem deletadas. “Essas mudanças foram feitas após decisões editoriais internas, e não após um pedido externo”, comentou um dos representantes do jornal.

Porém, Anna Pasternak, jornalista que teve as matérias sobre o caso editadas, revelou que, em seu caso, o pedido veio diretamente da família real.

“Não faço ideia porque é que esses excertos foram removidos a pedido da família real, porque pareciam-me inofensivos (…) A hipersensibilidade envolvendo qualquer coisa relacionada com Rose Hanbury parece aumentar o sentimento de que ‘onde há fumo há fogo'”, revelou, por fim.

