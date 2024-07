Principe William dança em show de Taylor Swift e posta foto com cantora

Taylor Swift, William, e seus dois filhos mais velhos, George e Charlotte - Foto: Reprodução | Instagram

O perfil oficial do príncipe e da princesa de Gales publicou, neste sábado, 22, uma foto inédita de um encontro da cantora Taylor Swift entre William, seus dois filhos mais velhos, George e Charlotte. A artista tem movimentado uma multidão de fãs em todo o mundo.



A imagem foi tirada nos bastidores do show Taylor Swift The Eras Tour, em Londres, que ocorreu na sexta-feira, 21, no Estádio de Wembley e movimentou quase 90 mil pessoas, de acordo com uma publicação do Mirror.

“Obrigado Taylor Swift por uma ótima noite! #LondonTSTheErastour”, escreveram na legenda da publicação.

Além da imagem, um vídeo do futuro rei do Reino Unido dançando durante a apresentação de Taylor também viralizou nas redes sociais. Nele, William aparece se divertindo ao som de Shake it Off.