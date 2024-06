Princesa Kate Middleton faz primeira aparição pública após câncer

Kate Middleton passa pela avenida “The Mall”, que leva ao Palácio de Buckingham - Foto: Reprodução

A princesa de Gales do Reino Unido, Kate Middleton, fará sua primeira aparição pública desde que realizou cirurgia há cinco meses, quando revelou a presença de um câncer. O evento está marcado para este sábado, 15. A informação é da Sky News.

Em imagens, mostradas pela emissora, é possível vê-la em um carro com seu marido, o príncipe William, e seus três filhos para participar do “Trooping the Colour”, um desfile militar anual realizado no centro de Londres para marcar o aniversário oficial do monarca britânico.

Em todo percurso da avenida “The Mall”, que leva ao Palácio de Buckingham, as pessoas se reuniram. Alguns súditos até usaram chapéus com a bandeira do Reino Unido.

Kate irá assistir à continuação do desfile com sua família nas proximidades e deve se juntar aos outros membros da realeza na varanda.