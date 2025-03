Mulher vai ao motel para fazer 'ménage' e leva bebê: "Não tinha com quem deixar"

A criança ficou sozinha dentro de um carro no estacionamento - Foto: Câmera de segurança

Uma mulher foi detida após levar o filho de dois anos a um motel em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na manhã de sexta-feira, 21. Ela estava acompanhada de dois homens e, durante a madrugada, a criança ficou sozinha dentro de um carro no estacionamento.

De acordo com o relato policial, a mulher alegou que foi ao motel para comemorar a formatura e, por não ter com quem deixar o filho, decidiu levá-lo junto.

Segundo a delegada Nelly Macedo, resonsável pelo caso, o menino estava em péssimas condições de higiene e sem se alimentar há um dia. Funcionárias do motel ouviram o choro da criança e acionaram a Polícia Militar. Os suspeitos alegaram que deixaram o menino no veículo por não terem com quem deixá-lo. As informações foram divulgadas pelo g1.

A mãe e os dois homens foram presos, mas os homens pagaram fiança e foram liberados. Todos responderão por expor uma criança a situação de risco e ato libidinoso na presença de menor.