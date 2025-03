Homem é preso suspeito de matar amigo a facadas na Bahia

O suspeito foi levado para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas - Foto: Reprodução/Google Maps

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o amigo a facadas, no sábado, 23, na cidade de Teixeira de Freitas, na Bahia. De acordo com a Polícia Civil (PC), o suspeito foi contido por populares e com ele os policiais militares encontraram o celular e a carteira da vítima, identificada como Taylon Oliveira dos Santos, de 20 anos.

O suspeito foi levado para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas, onde o caso foi registrado. Em seguida, ele foi submetido aos exames de lesões de praxe em casos de prisão, e ficou à disposição da Justiça.

Já o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), onde passou por necropsia. Não há detalhes sobre a motivação do crime.