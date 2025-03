Jovem finge gravidez de gêmeos e farsa é revelada durante cesárea

A farsa foi desmascarada apenas durante a cirurgia de cesárea - Foto: Divulgação/Prefeitura de Cabo Frio

Uma jovem de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, enganou todos ao fingir estar grávida de gêmeos. A farsa foi desmascarada apenas durante a cirurgia de cesárea, no sábado, 22. Ela foi ao centro cirúrgico com o companheiro, e os médicos informaram que não havia nenhum bebê em sua barriga.

O caso foi denunciado pela sogra da jovem, que revelou que a família gastou mais de R$ 5 mil para se preparar para a chegada das crianças.

Segundo o portal Metrópoles, a jovem chegou a organizar um chá revelação, inicialmente anunciando uma menina, mas depois afirmando que esperava gêmeos, incluindo um menino.