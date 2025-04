Chinês foragido da Interpol é preso após ser encontrado na Bahia

Polícia Federal foi informada de mandado de prisão emitido pelo STF - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Um estrangeiro chinês foragido da Interpol foi localizado e preso na noite de terça-feira, 25, em Morro do Chapéu, na Chapada Diamantina, pelas Guarnições do 7º BPM e da Cipe Semiárido.

Após o compartilhamento de informações com policiais federais lotados em Barreiras, os militares foram informados de um mandado de prisão emitido pelo STF em desfavor de um chinês procurado pela Interpol por homicídio ocorrido em seu país natal. O homem foi localizado na BA-144, que liga os municípios de Morro do Chapéu e Bonito, de acordo com a Polícia Federal (PF).

Ainda segundo a PF, na ação foram apreendidos R$ 3.600 reais em espécie, dois passaportes com nomes falsos, um emitido na China e um no Brasil, além de uma carteira de motorista falsa e pedras de minérios.

O homem foi encaminhado para a delegacia da PF em Juazeiro, “onde todas as medidas cabíveis foram adotadas”, afirmou a PF.