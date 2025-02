Chilenos são presos por integrar quadrilha de roubo a shoppings

O caso começou a ser investigado em novembro de 2023 - Foto: Divulgação/PCES

Dois chilenos, suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em furtos a shopping centers no Brasil, foram presos em flagrante no Centro de Vitória (ES), nesta terça-feira, 4. De acordo com a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), os suspeitos já haviam cometido crimes semelhantes em Goiás, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um terceiro integrante do grupo, também chileno, segue foragido.

Os detidos foram identificados como Cristobal Andres Arbazua Vergara e Jason David Lopez Mora, ambos de 31 anos. Durante a abordagem, os agentes apreenderam diversos itens furtados, avaliados em aproximadamente R$ 50 mil. Em depoimento, os suspeitos admitiram a autoria dos crimes e revelaram que pretendiam vender as mercadorias a traficantes no Morro do Romão, em Vitória. A dupla foi localizada em um hotel na capital capixaba.

O delegado da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, Nilton Abdala, informou que o prejuízo causado pelo grupo no Espírito Santo ultrapassa R$ 500 mil. "A prisão dos suspeitos é uma resposta à sociedade, é uma resposta da associação dos comerciantes. Se trata de uma organização criminosa que tem diversos crimes no Chile, inclusive passagens por latrocínio, roubo, furtos e com mandados de prisão para eles lá", destacou.

As investigações apontam que os criminosos utilizavam mochilas revestidas com materiais capazes de bloquear sensores de alarme, além de dispositivos que impediam o travamento de veículos com controle remoto, permitindo o furto de pertences de motoristas desavisados. Algumas das peças recuperadas ainda possuíam etiquetas e sensores de segurança intactos.

O caso começou a ser investigado em novembro de 2023, quando câmeras de segurança registraram um furto em um shopping no bairro Praia da Costa, em Vila Velha (ES). Com o avanço das apurações, os suspeitos foram localizados e detidos no dia 2 de fevereiro, após a ocorrência de novos crimes. A dupla agora enfrenta acusações formais e teve seus nomes incluídos na lista de alerta vermelho da Interpol.