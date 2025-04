Márcia Sensitiva diz que eclipse solar dessa semana é momento decisivo de 2025

Márcia Sensitiva diz que o período é ideal para investir na carreira e em negócios - Foto: Reprodução/TV Pernambuco

Próximo a ser visto na terra, o eclipse solar acontece no próximo sábado, 29, e a astróloga Márcia Sensitiva explica como o fenômeno é um momento astrológico poderoso, com potencial para influenciar significativamente as vidas das pessoas.

Conforme a astróloga, este período é ideal para buscar avanços na carreira, como pedir um aumento salarial ou iniciar um novo negócio. “É um eclipse muito bom para você pedir aumento, para você começar um negócio, para você investir em imóvel, para você resolver questões amorosas, que pode ser separar ou ficar, pode ser noivado também”, disse a astróloga em entrevista à TV Pernambuco.

De acordo com Márcia Sensitiva, a energia do eclipse também pode trazer à tona questões de relacionamento, e pode forçar casais a confrontarem problemas e buscar soluções, seja através da reconciliação ou da separação.

O Ano Novo Astrológico e a influência de Júpiter:

Ainda para a astróloga, o ano novo astrológico, que começou em 20 de março, marca um novo ciclo de energias e oportunidades. “Este ano, Júpiter, o planeta da expansão e da sorte, assume o comando, prometendo um período de prosperidade e crescimento”, afirmou Márcia Sensitiva.

No entanto, a astróloga alerta que a influência positiva de Júpiter não é automática. “É preciso cultivar uma mentalidade positiva, definir intenções claras e agir de forma proativa para aproveitar ao máximo as oportunidades que surgirem”, acrescenta.

“O ano de 2025 é um ano de Júpiter, que é o maior benéfico do zodíaco. Ele jorra jorra jorra possibilidades financeiras e amorosas”, explicou.

Márcia Sensitiva reafirma que para se beneficiar das energias astrais favoráveis deste período, é fundamental adotar uma atitude positiva e evitar reclamações. A astróloga enfatiza que a negatividade pode bloquear o fluxo de boas energias e impedir o progresso.

Em vez disso, ela incentiva as pessoas a aceitarem as situações como elas são ou a tomarem medidas para mudá-las. A ação é fundamental para transformar intenções em realidade e alcançar os objetivos desejados. “Eleva teu pensamento, declara teus desejos, e vai lá e faz. Reclamou perdeu”, conclui Sensitiva.

Onde o eclipse solar poderá ser visto?

O primeiro eclipse solar de 2025 ocorrerá no próximo sábado, 29, a partir das 5h50 (horário de Brasília). As estrelas poderão ser distribuídas em várias regiões do mundo, incluindo América do Norte, Europa, África, norte da Ásia e algumas áreas da América do Sul. No Brasil, será visível apenas no norte do Amapá.

Além disso, o eclipse poderá ser acompanhado em toda a Groenlândia e Islândia, assim como em partes dos oceanos Atlântico e Ártico. O evento astronômico promete chamar a atenção de observadores e cientistas ao redor do mundo.