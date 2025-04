Bi? Luana Piovani comenta possibilidade de se relacionar com mulheres

Luana foi questionada sobre a possibilidade de se envolver com outra mulher - Foto: Reprodução | Instagram

Luana Piovani abriu o coração sobre sua vida amorosa e revelou que está passando por uma fase de total desinteresse em relacionamentos. Durante uma entrevista à Marie Claire, a atriz, de 48 anos, explicou que sente sua vida amorosa estagnada e comparou a sensação à perda da fome ao longo do dia.

"Minha fome passou", disse ela, referindo-se ao desinteresse amoroso e sexual no momento. A artista contou que, apesar de tentar conhecer novas pessoas, não tem encontrado conexões que a motivem a se envolver. Ela chegou até a recorrer a aplicativos de relacionamento, mas sem muito sucesso, expandindo sua busca para cidades como Londres, Milão, Paris e Nova York.



"Uma hora dessas eu viajo e encontro um contatinho, aí viajo de novo e encontro outro. Mas estou totalmente assexual", comentou Luana.

Durante a entrevista, Luana foi questionada sobre a possibilidade de se envolver romanticamente com outra mulher e respondeu sem hesitar. "Ai, é tudo que eu queria", revelou. "Elas são mais bonitas, mais cheirosas, mais inteligentes, mais divertidas, se vestem melhor. Mas o que eu vou fazer? Tenho um negócio com virilidade. Meu Deus, como eu queria que isso sumisse, mas não some", completou.



A atriz também refletiu sobre como a idade pode estar influenciando essa fase de afastamento dos relacionamentos. "Nunca fiquei tanto tempo assim, estou impressionada. Acho que tem algo a ver com a idade, porque isso nunca aconteceria se eu tivesse 30 anos", afirmou. Apesar disso, garantiu estar aproveitando o momento para se conhecer melhor.