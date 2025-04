Xuxa revela diagnóstico de calvície e revela segredo sobre tratamento

Xuxa revelou que foi diagnosticada com alopecia - Foto: Reprodução

Xuxa, a eterna rainha dos baixinhos, revelou que foi diagnosticada com alopecia androgenética, uma forma de calvície, e precisou recorrer a um transplante capilar para tratar o problema. A doença, embora mais comum nos homens, também pode afetar as mulheres, e foi justamente isso que aconteceu com a apresentadora. A alopecia androgenética é hereditária, ou seja, transmitida geneticamente dentro das famílias.

Durante sua participação no programa 'Mais Você', Xuxa contou que sempre teve cabelos finos e achava que isso era normal. No entanto, ao notar falhas e áreas de queda mais intensiva de cabelo, a apresentadora procurou um médico. Foi então que recebeu o diagnóstico da condição. A perda de cabelo já era evidente, e para lidar com o impacto, ela tomou a decisão de raspar completamente a cabeça.

Nos últimos meses, Xuxa optou por fazer um transplante capilar. A cirurgia consiste em redistribuir os folículos capilares de áreas com maior densidade para regiões afetadas pela calvície, permitindo que novos fios cresçam.