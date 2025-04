Ticiane relembra perrengue com dor de barriga: "Joguei pela janela"

- Foto: Reprodução

A apresentadora Ticiane Pinheiro divertiu o público ao contar uma história inusitada no programa 'Que História É Essa, Porchat?', exibido na terça-feira, 25, no GNT. Durante a conversa, ela revelou que enfrentou um momento constrangedor ao sentir uma forte dor de barriga na casa de um namorado durante a adolescência.

Segundo Ticiane, a situação aconteceu enquanto ela assistia televisão sozinha, esperando pelo namorado. No entanto, ao perceber que o apartamento estava sem água, ficou desesperada por não poder usar o banheiro sem ser descoberta.

Comecei a ficar nervosa. A dor começou a aumentar. Daí avistei um saco plástico. Peguei o saco, abri no banheiro que imaginei que fosse de uma funcionária. De repente eu escutei um barulho e fiquei nervosa. Dei um nó e joguei pela janela Ticiane Pinheiro

Atualmente, a apresentadora é casada com o jornalista César Tralli, com quem tem uma filha, Manuella. Ela também é mãe de Rafa Justus, fruto de seu relacionamento anterior com Roberto Justus.