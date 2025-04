Zé Carlos projeta estreia do Bahia na Libertadores: “O Bahia é grande"

Ídolo tricolor Zé Carlos no lançamento das novas camisas do Bahia - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A TARDE

A nova era do Bahia tem despertado emoções na torcida, e quem também compartilha desse entusiasmo é um dos maiores ídolos do clube. Campeão brasileiro de 1988, Zé Carlos esteve presente no evento de lançamento dos novos uniformes do Tricolor, agora confeccionados pela Puma, e não escondeu o orgulho ao ver o clube em ascensão.

"Eu sempre imaginei um Bahia gigante. Depois da conquista, ficamos estagnados por um tempo, mas agora vemos o clube retomando seu caminho, crescendo como sempre deveria. Essa parceria com a Puma mostra essa nova fase. No Brasil, apenas o Palmeiras usava a marca, e agora o Bahia também terá esse privilégio", destacou o ex-meia ao Portal A TARDE.

Zé Carlos já tinha conferido os novos mantos devido ao vazamento de imagens por um dos patrocinadores, mas fez questão de elogiar a tradição mantida nos modelos principais.

"Vi algumas prévias, mas não sei se são reais. A camisa branca tradicional sempre foi minha favorita, assim como a listrada. Também tem aquele modelo do jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi, que marcou época. Eu adoro essa camisa e acho que poderia voltar", afirmou.

A empolgação do ídolo não se limita aos novos uniformes. Com a estreia do Bahia na fase de grupos da Libertadores marcada para a próxima quinta-feira (3), contra o Internacional, na Arena Fonte Nova, Zé Carlos reforçou a importância da força do Tricolor dentro de casa.

"O Bahia é grande. Jogando em casa, com sua torcida, é ainda maior. Muita gente ainda não tem noção do verdadeiro tamanho do clube. O grupo do City está estudando isso, tentando entender essa paixão. Quando eu jogava, e até antes disso, os adversários vinham para Salvador com receio de enfrentar o Bahia. Precisamos resgatar essa identidade, esse DNA vencedor. Seja dentro ou fora de casa, o Bahia tem que jogar como um gigante, ainda mais agora, com toda a estrutura que possui", concluiu.