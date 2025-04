Bahia vai receber 35 novas ambulâncias do SAMU para 16 municípios

Bahia foi o estado mais contemplado coma entrega - Foto: GOVBA

O Ministério da Saúde entregou, na quinta-feira, 27, 35 novas ambulâncias do SAMU 192 para a Bahia, ampliando a frota em 16 cidades baianas, incluindo Salvador, que recebeu 17 veículos. A iniciativa faz parte da entrega de 156 ambulâncias para 114 municípios brasileiros de 15 estados.

Na cerimônia de entrega das ambulâncias, nesta quinta-feira (27), em Brasília, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou o trabalho que vem sendo feito pelo governo para levar o SAMU 192 a todos os cantos do país.

“O que estamos fazendo aqui hoje é fortalecer esse serviço que salva vidas e reduz o tempo de espera por atendimento. É mais do que entregar ambulâncias. Nossa meta, desde o início do governo do presidente Lula, é universalizar o SAMU. Queremos garantir esse equipamento em 100% do território nacional, respeitando as especificidades de cada local”, ressaltou.

O ministro falou ainda sobre a qualidade do serviço - estruturado para atender as mais diversas situações de emergência. “Hoje, o SAMU tem medicamentos que salvam vidas, como os trombolíticos, que mudaram completamente o atendimento a infartos e outras emergências. Foi o SAMU o responsável por organizar o sistema de urgência e emergência do Brasil”, observou.