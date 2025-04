Megaoperação na Bahia encerra com 714 prisões e 127 armas apreendidas

15ª fase da Operação Unum Corpus foi encerrada - Foto: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil da Bahia encerrou, nesta sexta-feira, 28, a 15ª fase da Operação Unum Corpus, após a realização da prisão de 714 pessoas em todo o estado da Bahia.

Ela foi iniciada nesta quinta-feira, 27, e gerou o cumprimento de 461 mandados judiciais, sendo 97 de prisão civil, além de 292 de busca e apreensão. No total, 190 prisões ocorreram em flagrante, e 15 adolescentes foram apreendidos.

De acordo com a polícia, 163 são suspeitos de crimes contra a vida, 237 por tráfico de drogas, 64 por estupro, 77 por violência doméstica, 122 por crimes patrimoniais e 190 por outros delitos.

A operação também resultou no apreendimento de 127 armas de fogo, 74 veículos e R$ 161 mil. Com esse resultado, a Operação Unum Corpus registra um recorde na apreensão de armamentos ilegais, totalizando 614 armas retiradas de circulação ao longo das 15 fases.

No acumulado geral, a ofensiva já prendeu 3.901 pessoas e apreendeu 803 kg de drogas, consolidando-se como uma megaoperação no combate ao crime, mais uma vez, realizada no estado.