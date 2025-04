Homem morre ao tentar desligar bomba de água

- Foto: Reprodução | Redes sociais

Um acidente ocorrido na zona rural de Guajeru, no sudoeste da Bahia, resultou na morte de um homem de 32 anos, identificado como Leandro Ormundo Porto. O caso aconteceu no último sábado, 29.

A Polícia Militar informou que a 79ª Companhia Independente (CIPM) foi acionada para registrar o caso, caracterizado como acidente doméstico. Segundo testemunhas, Leandro estava tentando desligar uma bomba de água em uma lagoa por volta das 11h, quando sofreu uma descarga elétrica e caiu, inconsciente, na margem.

Apesar dos esforços de resgate e de ter sido transportado ao Pronto Atendimento de Guajeru, ele não sobreviveu aos ferimentos.

O corpo de Leandro foi enviado para necropsia pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), que também realizou a perícia no local do acidente. Até o momento, não há informações sobre a data e local do sepultamento.