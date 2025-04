VÍDEO: juiz surpreende ao aparecer jogando golfe durante sessão

Pista de golfe - Foto: Reprodução

Um juiz chamou atenção durante uma audiência pública. Isso porque o magistrado, autor da ação, participou da sessão online enquanto jogava golfe.

Na ocasião, ele aparece de boné branco, em campo aberto, vestindo camisa polo e com um carrinho de golfe ao fundo, enquanto acompanha a sessão por videoconferência.

A informalidade do juiz Antônio Carvalho viralizou nas redes sociais. Em um dos momentos da audiência, ele apareceu segurando um taco nas mãos, chegando a executar a jogada durante a discussão sobre o processo.

O caso aconteceu no âmbito da Justiça do Paraná, em agosto do ano passado.

Veja vídeo