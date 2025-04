Juiz Adriano Costa celebrou aniversário com festa especial em Salvador

Marina Mattos, Adriano Costa, Fernanda e Mariana Luísa Formighieli - Foto: Renata Marques | Anota Bahia

Na última quarta-feira, 26, o Juiz Adriano Bezerra Costa (TRT 5) recebeu convidados no Bistrot Trapiche Adega, em Salvador, para celebrar o seu aniversário com um jantar especial. Além da fina gastronomia e ambientação da casa, a festa contou com show da cantora Paula Sanffer e com a presença de integrantes da Justiça e empresários de diversos ramos em Salvador.