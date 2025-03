Juiz alerta governo Trump sobre ocultação de dados de deportações

Presidente dos EUA, Donald Trump - Foto: MANDEL NGAN

A Justiça dos Estados Unidos prorrogou nesta quarta-feira, 19, em um dia o prazo para que o governo do presidente Donald Trump forneça mais detalhes sobre os voos de deportação de venezuelanos para El Salvador.



Mesmo com o adiamento, o juiz federal em Washington, James Boasberg, responsável pelo caso, advertiu a gestão do republicano sobre as possíveis consequências caso ele considere que o governo violou sua ordem de bloqueio dos voos de deportação, realizados no fim de semana a despeito da decisão judicial.

O juiz afirmou nesta quarta que o governo também poderia invocar a doutrina de segredo de Estado, que protege informações confidenciais de segurança nacional de serem divulgadas em litígios civis, e explicar por que está fazendo isso em vez de fornecer os detalhes.

A decisão de prorrogar o detalhamento dos voos foi tomada por Boasberg depois de o governo afirmar que o juiz estava se intrometendo indevidamente no poder Executivo para lidar com sensíveis assuntos diplomáticos e de segurança nacional.

"O juiz neste caso está essencialmente tentando dizer que o presidente não tem a autoridade para deportar terroristas estrangeiros do nosso solo americano. Isso é um abuso flagrante do Poder Judiciário. Este juiz não pode ter e não tem essa autoridade", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Boasberg afirma que busca as informações sobre os voos não como parte de uma "pescaria probatória", como o governo Trump havia afirmado, mas sim "para determinar se o governo deliberadamente desrespeitou suas ordens emitidas em 15 de março e, em caso afirmativo, quais deveriam ser as consequências".

O magistrado determinou que o governo tem até as 12h locais (13h de Brasília) desta quinta-feira, 20, para fornecer mais detalhes sobre os voos ou invocar a doutrina de segredo de Estado.